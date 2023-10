Jandarmii brasoveni sunt multumiti ca misiunile din primele noua luni ale acestui an (ianuarie - septembrie 2023) s-au incheiat cu bine. Comandantul Inspectoratului de Jandarmi Judetean, colonelul Cristian Elly Palistan, spune ca principala modificare fata de anul trecut este cresterea foarte mare a numarului de apeluri telefonice legate de prezenta animalelor salbatice in zone locuite."A fost un numar de peste 1.000 de apeluri de acest fel si efectivele care s-au aflat in teren, impreuna cu ... citeste toata stirea