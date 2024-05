Peste 1.400 de refugiati ucraineni, in evidentele AJOFM Brasov

Peste 1.400 de refugiati ucraineni sunt in evidentele AJOFM Brasov.De la inceputul conflictului armat din Ucraina si pana in prezent, in evidentele AJOFM Brasov, au fost inregistrati 1.443 de refugiati ucraineni.Aproape 3000 de cetateni ucraineni si-au gasit locuri de munca in Romania, conform datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Este vorba despre cetateni incadrati pe piata muncii ca urmare a serviciilor de ocupare oferite de ANOFM, scrie Economedia.ro.Potrivit ... citește toată știrea