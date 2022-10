Peste 1.400 de tineri din Romania pot calatori cu trenul prin Europa in cadrul rundei a doua a DiscoverEU, din 2022

1.467 de permise de calatorie sunt alocate Romaniei pentru tinerii care vor sa mearga cu trenul prin Europa. Asta in cadrul celei de-a doua runde DiscoverEU, parte a Anului European al Tineretului, in care sunt disponibile 35.000 de permise de calatorie cu trenul pentru tinerii europeni.Perioada de inscriere dureaza pana in 25 octombrie (ora 13:00, ora Romaniei).Sunt eligibili tinerii din tarile participante la programul Erasmus+, inclusiv din Romania, nascuti intre 1 ianuarie 2004 si 31 ... citeste toata stirea