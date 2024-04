Peste 1,7 miloane de treceri prin turnichete, in Poiana Brasov, in acest sezon de schi

Sezonul de schi 2023 - 2024 a marcat peste 1,7 miloane de treceri prin turnichete, in Poiana Brasov.,,Miercurea brasovenilor" a adus mai multi iubitori ai sporturilor de iarna pe partiile din Postavarul.Comparativ cu sezonul trecut, a crescut chiar si cu 15.000 numarul de treceri prin turnichete in zilele de miercuri. Sezonul de schi 2023-2024, deschis cel mai vdevreme in istoria existentei sale oficiale, a adus peste 1,7 milioane de treceri prin turnicheteDuminica, 31 martie, a fost ... citește toată știrea