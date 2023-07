In judetul Brasov, numarul de localitati fara medici de familie s-a dublat in mai putin de jumatate de an, potrivit datelor transmise de Prefectura. Astfel, este tot mai greu pentru pacienti sa gaseasca solutii sa-si rezolve problemele medicale. O echipa Euronews Romania a mers in cateva localitati unde nu exista medici si a stat de vorba cu oamenii, dar si cu autoritatile locale.Zeci de kilometri au de strabatut oamenii din Lisa ca sa-si poata rezolva problemele medicale. La ei in sat n-au ... citeste toata stirea