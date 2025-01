Peste 1 milion de lei pentru drumul de acces spre gradinita din Noua

Gradinita aflata in constructie in cartierul Noua din Brasov a intrat in ultima etapa inainte de finalizare, astfel ca reprezentantii Primariei Brasov au demarat si partea de amenajari exterioare. In acest sens, recent, a fost semnat contractul pentru amenajarea drumului de acces spre unitatea prescolara, tinand cont ca este edificata pe un teren din perimetrul fabricii de camioane, care a intrat in proprietatea municipalitatii, si care nu avea o conexiune directa cu strada Nucului.Pentru ... citește toată știrea