Peste 1 milion de luminite vor fi aprinse in Brasov pe 30 noiembrie. Cum vor circula mijloacele de transport in comun ale RAT catre centrul orasului?

Miercuri, 30 noiembrie, Brasovul redevine un oras din povestile de iarna si intra in magia sarbatorilor. Astfel, de la ora 17.00, brasovenii sunt invitati sa participe, in Piata Sfatului, la evenimentele dedicate aprinderii luminitelor de sarbatori si deschiderii oficiale a celui mai mare Targ de Craciun de pana acum.Pentru a marca acest moment al bucuriei pentru intregul oras, peste 1 milion de luminite vor ,,sclipi" in bradul de Craciun din Piata Sfatului, pe strazile din centrul istoric si ... citeste toata stirea