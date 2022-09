Peste 10.000 de lei, amenzile dupa 10 ore de verificari in zona cluburilor si la Oktoberfest

Peste 10.000 de lei cumuleaza amenzile date de oamenii legii, in noaptea de vineri spre sambata, in intervalul orar 20.00 - 6.00, in zona cluburilor de noapte si a Oktoberfestului. La actiuni au participat politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectiile 1-5 Politie, Biroul Rutier, Biroul de Investigatii Criminale, Serviciul pentru Actiuni Speciale Brasov, impreuna cu jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi "Burebista" Brasov si politisti locali. Potrivit reprezentantilor ... citeste toata stirea