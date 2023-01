Peste 10 obiective de investitii locale finantate de Consiliul Judetean Brasov

Consiliul Judetean Brasov a prezentat lista obiectivelor de investitii locale in infrastructura, pentru anul 2023.Consiliul Judetean Brasov finanteaza din bugetul propriu, peste 10 proiecte care vizeaza reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere din judetul nostru, anunta presedintele institutiei, Adrian Vestea.Presedintele CJ Brasov a prezenat lista obiectivelor de investitii pe care le va demara in acest an cu finantare din bugetul local."Pregatim lista obiectivelor de ... citeste toata stirea