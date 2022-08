Peste 100 de cavaleri cu spade si topoare vor intra in Cetatea Fagaras, la prima editie MEDFEST, in perioada 26-28 august 2022.Tabere si spectacole de dans medieval, concerte, expozitie de arme intr-un decor specific si spectacole de teatru sunt doar cateva dintre activitatile care vor avea loc in cadrul festivalului medieval gazduit de unul dintre cele mai importante obiective turistice din Romania.Localnicii si turistii vor ... citeste toata stirea