Peste 100 de elevi de liceu vor face un stagiu de practica de 12 ore la Spitalul Judetean Sfantu Gheorghe

Un numar de 118 elevi de clasele a X-a si a XI-a s-au inscris la prima editie a programului "Shadow", lansat de Spitalul Judetean din Sfantu Gheorghe, in premiera nationala. Pe durata vacantei de toamna (28 octombrie - 1 noiembrie), liceenii vor petrece ture complete de 12 ore in "culisele" unitatii medicale, pentru a avea o perspectiva mai clara asupra sistemului sanitar, dar si asupra provocarilor cu care personalul unui spital se confrunta in viata de zi cu zi.Intr-un interviu la We Radio, ... citește toată știrea