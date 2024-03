Peste 100 de mii de turisti au ajuns, in ianuarie, in Brasov

Fata de acum un an, in luna ianuarie, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare inclusiv apartamente si camere de inchiriat au scazut cu 2,0%, iar innoptarile au scazut cu 3,2%, arata datele Institutului National de Statistica. In luna ianuarie 2024, comparativ cu luna ianuarie 2023, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor straini au crescut cu 1,3%, iar plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani au crescut cu 7,0%.Sosirile inregistrate in structurile ... citește toată știrea