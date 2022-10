Ultima etapa din Campionatul National de Viteza in Coasta, care va avea loc in weekend la Poiana Brasov, va avea parte de un numar record de inscrieri pentru acest sezon, cu un total de 104 piloti prezenti la start.Trofeul Audi Brasov reprezinta a sasea runda din prima divizie a Campionatului National de Viteza in Coasta si se va desfasura pe drumul care leaga municipiul Brasov de Poiana Brasov, un traseu deja ... citeste toata stirea