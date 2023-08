Foto: Asociatia In Slujba MunteluiPeste 100 de voluntari ai Asociatiei In Slujba Muntelui au adunat in weekend mai bine de 2,5 tone de deseuri metalice din Caldarea Lacului Caltun, Muntii Fagaras.Ei au carat teava, tabla si alte profile metalice, pe un traseu de de aproximativ 3 ore, pana la Transfagarasan, soseaua care strabate muntii. Deseurile proveneau de la fostul refugiu turistic "Toma Boerescu". Actiunea a fost realizata cu sprijinul salvamontistilor din Arges si al Serviciului ... citeste toata stirea