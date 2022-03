Peste 12.000 de romani au donat sange in ultimele 5 zile

Guvernul a anuntat, vineri, ca peste 12.000 de cetateni romani au donat sange in ultimele cinci zile, o parte importanta fiind pusa la dispozitie pentru salvarea cetatenilor Ucrainei.Campania a fost deschisa in 27 februarie de premierul Nicolae-Ionel Ciuca si mai multi membri ai cabinetului care au donat sange pentru ranitii ucraineni."Romanii doneaza sange pentru militarii si civilii ucraineni raniti in agresiunea militara! Peste 12.000 de cetateni romani au donat sange in ultimele cinci ... citeste toata stirea