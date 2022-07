Peste 12.700 de amenzi au fost date, in perioada 4-10 iulie, soferilor care au depasit viteza legala

Politistii rutieri au aplicat, in perioada 4-10 iulie 2022, 43.176 de sanctiuni contraventionale, dintre care 12.776 de sanctiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteza si 3.383 pentru abateri ale biciclistilor, in cadrul unei actiuni la nivel national pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.De asemenea, au fost aplicate 1.867 de sanctiuni pentru abateri ale pietonilor, 585 pentru depasire neregulamentara, 582 pentru conducere sub ... citeste toata stirea