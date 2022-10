Peste 12 ore de agonie

Un urs a fost grav ranit, dupa ce a fost lovit de o masina pe DN 13, in noaptea de sambata spre duminica, 22/23 octombrie. Accidentul a avut loc in jurul orei 2:00, in localitatea Bunesti, judetul Brasov, unde ursul a iesit in fata unei masini. Soferul nu a reusit sa evite impactul. Animalul a fost gasit duminica dimineata in lastarisul de pe marginea soselei. Nu mai putea merge, fiind grav ranit la picioarele din spate.Presedintele Asociatiei Milioane de Prieteni, Cristina Lapis, a declarat ... citeste toata stirea