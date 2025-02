Peste 15 locuri pentru vanzarea de martisoare, anul acesta, la Brasov

Martisoare comercializate la Brasov din 24 februarie.Distribuie daca iti place!Comerciantii de martisoare isi vor prezenta produsele in locurile traditionale si in pietele agroalimentare. Anul acesta, municipalitatea va organiza un targ si in Piata Sf. Ioan.Saptamana viitoare aduce brasovenilor si turistilor primii vestitori ai primaverii, martisoarele, care vor fi comercializate in peste 15 zone din Brasov, incepand cu 24 februarie.Anul acesta interesul producatorilor si comerciantilor ... citește toată știrea