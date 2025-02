Peste 1500 de firme au tras obloanele anul trecut, in judetul Brasov

Judetul Brasov a pierdut in 2024 peste 1500 de firme, arata datele centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Statistica precizeaza ca judetul Brasov se afla printre judetele cu cele mai multe afaceri inchise in 2024. Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 18,38%, in 2024, pana la 46.205, fata de 39.031 in anul anterior. Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 9.150 de firme (numar in crestere cu 11,71% fata de 2023) si in judetele Ilfov (2. ... citește toată știrea