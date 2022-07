Peste 16.500 de consultatii la centrele de permanenta din Brasov

Gandite ca alternative pentru unitatile de primiri urgente, centrele de permanenta din judetul Brasov au avut o activitate destul de intensa in acest an. Mai exact, potrivit datelor prezentate de Directia de Sanatate Publica din Brasov in cadrul sedintei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice ce s-a desfasurat miercuri, 20 iulie, la Prefectura Brasov, la cele 12 centre de permanenta din judetul nostru au fost acordate 16.504 consultatii in primele sase ... citeste toata stirea