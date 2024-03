Peste 17,5 milioane de lei, pentru amenajarea si reabilitarea terenurilor de sport din Brasov

Amenajarea si reabilitarea terenurilor de sport din municipiul Brasov ar putea costa 17.500.999 lei, cu tot cu TVA, in urmatorii trei ani. Suma reprezinta valoarea maxima a unui acord cadru pentru care municipalitatea brasoveana a lansat o licitatie in 11 martie si asteapta ofertele pana in 10 aprilie.Conform caietului de sarcini, in baza acestui contract, in urmatorii trei ani, in oras vor fi amenajate terenuri de sport pentru ... citește toată știrea