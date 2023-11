Senatorul liberal Nicoleta Pauliuc a afirmat, miercuri seara, la Ploiesti, ca peste 170.000 de romani au semnat pentru proiectul privind protejarea minorilor in mediul online, iar tinta este aceea de a avea sustinerea a 500.000 de romani.,,Astazi (...) facem ceva ce nu s-a mai facut in Romania. In UK, de exemplu, niciun parlamentar nu depune initiativa legislativa fara sa aiba mandat sau imputernicire, as spune eu, sau sustinerea politica a cel putin 100.000 de cetateni. Noi astazi ne dorim ... citeste toata stirea