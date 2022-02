Peste 170 de centre de vaccinare din tara se inchid. Unele vor fi transformate in centre de testare, altele vor functiona in sistem hibrid

Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, joi, ca 171 de cabinete de vaccinare isi vor incheia activitatea, din cauza interesului scazut al populatiei pentru vaccinarea anti COVID-19.El a precizat ca au fost identificate 322 de cabinete de vaccinare cu activitate redusa, adica mai putin de 10 doze administrate zilnic in ultimele doua saptamani."Asa cum am anuntat in saptamana trecuta, am identificat un numar de 322 de ... citeste toata stirea