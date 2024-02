Peste 170 de masini parcate aiurea prin Brasov, ridicate de Politia Locala

Politia Locala Brasov a ridicat, in doua saptamani, peste 170 de autoturisme lasate aiurea prin oras.In perioada 05-18.02.2024, activitatea structurilor de ordine publica si circulatie rutiera din cadrul Politiei Locale Brasov s-a concretizat in aplicarea unui numar de 1.134 sanctiuni contraventionale in cuantum de 418.217 lei.Totodata, politistii locali au legitimat 2.442 de persoane si au preluat ... citește toată știrea