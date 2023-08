Primaria Sacele va investi peste 2,5 milioane de lei in echipamente IT, suma fiind asigurata prin fonduri europene, anunta primarul Virgil Popa.In aceasta saptamana, primarul Municipiului Sacele, Virgil Popa, a semnat un contract de finantare europeana privind realizarea proiectului "Implementare Sistem informatic integrat pentru simplificarea procedurilor administrative, in cadrul Primariei Municipiului Sacele".Obiectivul general al proiectului consta in debirocratizare a serviciilor ... citeste toata stirea