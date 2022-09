Peste 2.900 de elevi din judetul Brasov vor primi o masa calda in anul scolar 2022-2023

Ministerul Educatiei a publicat lista celor 300 de scoli care vor beneficia de programul Masa calda pentru elevi, in anul scolar 2022-2023. In aceasta lista se afla si 6 scoli din judetul Brasov.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca a fost dublat numarul scolilor beneficiare, in anul scolar 2022-2023.El a precizat ca urmeaza sa fie adaugate pe lista alte 50 de unitati de invatamant, conform solicitarilor transmise de inspectoratele scolare judetene. ... citeste toata stirea