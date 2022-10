In perioada 17-21.10.2022, 24 de alpinisti de interventie din cadrul I.G.S.U desfasoara in cadrul Centrului de pregatire SOLO Brasov un stagiu de pregatire pentru uniformizarea tehnicilor de interventie cu ajutorul corzilor in mediul urban, precum si un instructaj complex pentru coordonarea echipelor de interventie formate din alpinisti, componenta importanta a echipelor de ... citeste toata stirea