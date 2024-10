Peste 20 de copii supusi unor forme de abuz, in atentia DGASPC Covasna

Peste 20 de minori, victime ale unor abuzuri, au ajuns in atentia autoritatilor judetene in prima jumatate a acestui an. Majoritatea cazurilor s-au petrecut in familie, iar in cele mai multe situatii, copiii au fost neglijati sau supusi unor rele tratamente chiar de catre cei care trebuiau sa se ocupe de cresterea si educarea lor in bune conditii.Potrivit Directiei Judetene de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Covasna, in primul semestru al acestui an au fost inregistrate 10 ... citește toată știrea