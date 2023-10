O alta locomotiva CFR a luat foc sambata dimineata, de data aceasta in Constanta. Incendiul, lichidat fara victime, face parte dintr-un lung sir de incidente similare care au avut loc in Romania, in ultimii doi ani. Din fericire, in niciunul dintre cazuri nu s-au inregistrat decese. In incendiul de sambata este vorba de o locomotiva care tracta 39 de vagoane incarcate cu sulf, dar in numeroase cazuri a fost vorba de transporturi de titei sau alte materiale inflamabile. In ultimii doi ani au ... citeste toata stirea