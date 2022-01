Peste 20 de milioane de lei, bugetul de dezvoltare al orasului Rasnov pe anul 2022

Primaria Rasnov a lansat marti, 11 ianuarie, in dezbatere publica proiectul bugetului local pe anul 2022, iar locuitorii statiunii pot depune observatii in termen de 15 zile de la publicare, mai exact pana in data de 25 ianuarie.Conform proiectului lansat in dezbatere publica, totalul cheltuielilor estimate pentru anul in curs se ridica la 50.704.970 lei. Din aceasta suma, cheltuielile pentru sectiunea de functionare - care includ, printre altele, costurile cu salariile, cele pentru ... citeste toata stirea