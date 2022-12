Potrivit datelor ANPDCA, peste 200 copii au fost parasiti de parinti in spitale, in primul semestru din acest an.Un numar de 214 copii au fost parasiti in maternitati si in alte unitati sanitare din Romania, in primele sase luni din 2022, cu doi copii mai putini fata de perioada similara din 2021, conform datelor publicate pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si ... citeste toata stirea