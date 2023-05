Peste 200 de copii institutionalizati in cadrul serviciilor sociale rezidentiale ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov vor sarbatori, impreuna cu angajati ai institutiei, Ziua Internationala a Copilului.Pentru ca 1 iunie este despre revenirea la momentele placute ale copilariei inocente, alaturi de generatia in crestere. Este ziua in care incercam, inca o data, sa constientizam ca interesul pentru copil trebuie sa fie unul prioritar si ca toti copiii au ... citeste toata stirea