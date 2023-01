Peste 21 de milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile romanesti anul trecut, cu 87% mai multi decat in anul 2021, anunta Asociatia Aeroporturilor din Romania intr-un comunicat de presa.Raportata la anul 2020, valoarea inregistrata in 2022 (21.015.948 pasageri) este cu aproape 192% mai mare."Chiar daca numarul total al pasagerilor de anul trecut este cu 9,55 procente sub nivelul maxim inregistrat inainte de pandemie (anul 2019), el depaseste pana si ... citeste toata stirea