450 de scoli din toata tara vor derula, in acest an scolar programul "Masa calda". Cu 150 mai multe decat in anul trecut scolar. Dintre acestea, 7 sunt in judetul Brasov: Parau, Ticusu, Lisa (acestea au fost beneficiare si in anii anteriori), carora li se adauga: Tarlungeni, Teliu, Soars, Apata. In total, 3161 de beneficiari estimati in ... citeste toata stirea