Angajatorii de la stat au scos peste 3.000 de joburi in aprilie, luna dinaintea blocarii angajarilor in aparatul public, in timp ce in perioada ianuarie - aprilie au fost disponibile aproximativ 10.000 de posturi in institutiile de stat, arata datele unei platforme de recrutare online.Astfel, dupa ce la finalul anului trecut a fost anuntata deblocarea a 90.000 de posturi vacante din aparatul de stat, luna mai a venit cu vestea inghetarii angajarilor in institutiile publice, pana la sfarsitul ... citeste toata stirea