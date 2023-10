In anul 2023, principalul obiectiv al Gruparii Mobile "Burebista Brasov" este cresterea gradului de siguranta a cetateanului si combaterea infractionalitatii.Efectivele Gruparii de Jandarmi Mobile "Burebista" Brasov au executat, in primele 9 luni ale anului, pe raza judetelor de competenta Brasov, Sibiu si Covasna un numar de 3224 misiuni de ordine publica in care au fost angrenate 13.548 de efective.Pe raza ... citeste toata stirea