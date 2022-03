Peste 3.700 de ucraineni au cerut azil in Romania

Un numar de 3.753 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, dintre care 65 in ultimele 24 de ore, informeaza Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala, a precizat Ministerul Afacerilor Interne, intr-un comunicat de presa.La acest moment, gradul de ocupare al centrelor de cazare ale IGI este de 63.2%."In ceea ce priveste traficul ... citeste toata stirea