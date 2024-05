Peste 3 milioane de turisti straini au ajuns in Romania, in primele trei luni din acest an

Sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost de 3 milioane de persoane, in crestere cu 6,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Institutului National de Statistica.In luna martie 2024, comparativ cu luna martie 2023, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare inclusiv apartamente si camere de inchiriat au crescut cu 4,9%, iar innoptarile au crescut cu 5,1%. In luna martie 2024, comparativ cu luna martie ... citește toată știrea