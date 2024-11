Peste 30.000 de firme au fost dizolvate in Romania in primele noua luni ale anului

Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 6,92%, in primele noua luni din 2024, pana la 30.094, fata de 28.146 in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres.Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 6.184 de firme (numar in crestere cu 5,44% fata de perioada ianuarie-septembrie 2023) si in judetele Constanta (1.644, plus 24,45%), Ilfov (1.633, plus 28,48%), Cluj (1.557, plus ... citește toată știrea