Peste 30.000 de pasageri au tranzitat Aeroportul Brasov-Ghimbav, in luna septembrie

In luna septembrie 2024, Aeroportul Brasov-Ghimbav a inregistrat peste 30.000 de pasageri.Presedintele Consiliului Judetean Brasov anunta un nou moment important pentru Aeroportul Brasov-Ghimbav: ca peste 30.000 de pasageri au calatorit spre si dinspre Brasov, in luna septembrie."Astazi am tras linie si am ajuns la un moment important pentru Aeroportul International Brasov-Ghimbav!30.121 de pasageri au ales sa calatoreasca cu noi in luna septembrie a acestui an! Fiecare suflet a