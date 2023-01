Peste 30 de pietoni au fost amendati de politistii din Brasov

La data de 11 ianuarie 2023, in intervalul orar 10.00 - 11.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul Rutier si Sectiile 1 - 5 Politie au organizat si desfasurat o actiune tip "BLITZ" pe raza municipiului Brasov, ce a avut ca scop verificarea respectarii de catre pietoni a normelor legale in vigoare incidente domeniului rutier, precum si verificarea respectarii acestora de catre toti participantii la trafic.Totodata, s-a actionat in ... citeste toata stirea