Peste 300 de profesori au protestat astazi in fata Prefecturii Brasov. Echipati cu pancarte, fluiere si trompete, profesorii si-au aratat nemultumirea in fata cladirii care adaposteste reprezentantii in teritoriu ai Guvernului.Insotiti inclusiv de copii ei si-au varsat nemultumirea adunata in toate aceste zile.,,Maine vom merge la Bucuresti, deja suntem organizati, vom fi cel putin 100 de oameni. Cat este greva, nu se poate vorbi nici despre incheierea mediilor, nici despre inscrierile la ... citeste toata stirea