Pandemia Covid-19 a incetinit semnificativ lupta impotriva saraciei in randul celor mai tineri membri ai societatii, 333 de milioane de copii traind inca in saracie extrema in intreaga lume, potrivit unui raport al UNICEF si al Bancii Mondiale publicat joi si citat de Le Figaro.Acest lucru inseamna ca unul din sase copii din lume traieste cu mai putin de 2,15 dolari pe zi, potrivit raportului ... citeste toata stirea