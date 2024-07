Peste 4.500 de pasapoarte, eliberate de Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Brasov, in luna iunie

Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte (SPCP) Brasov a eliberat in luna iunie a acestui an 4.554 de pasapoarte, cu 195 mai putine decat luna anterioara, se arata intr-un comunicat transmis de serviciul amintit. Numarul documentelor de calatorie eliberate luna trecuta este mai mic cu 195 decat in mai, cand SPCP Brasov a eliberat 4.749 de documente de calatorie.Potrivit sursei citate, luna trecuta au fost eliberate prin intermediul ghiseului de eliberari de la sediul SPCP Brasov, 3917 ... citește toată știrea