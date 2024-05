Peste 4.900 de pasapoarte au fost eliberate in luna aprilie, la Brasov

In perioada 01-30.04.2024, la ghiseul de primiri cereri al Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Brasov au fost depuse 4031 cereri de eliberare a pasapoartelor (cu 430 mai multe decat in luna martie 2024), din care:3738 solicitari pentru pasapoarte simple electronice;293 solicitari pentru pasapoarte simple temporare.De asemenea, au fost preluate, prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate, 968 cereri de eliberare a pasapoartelor simple ... citește toată știrea