Peste 40 de trusouri pentru nou-nascuti, in valoare de 1.000 de lei, acordate de Primaria Covasna anul trecut

Peste 40 de familii cu nou-nascuti din orasul Covasna au depus anul trecut cereri pentru a beneficia de tichete sociale in valoare de 1.000 de lei, in vederea achizitionarii unor produse necesare ingrijirii bebelusilor. Programul de sprijinire a proaspetilor parinti a fost lansat de Primaria statiunii in urma cu aproape 3 ani, la initiativa consilierului local Nicolae Enea, cu scopul de a stimula natalitatea, respectiv pentru a incuraja tinerele cupluri sa isi formeze o familie in aceasta ... citește toată știrea