Peste 40% din veniturile romanilor care castiga salariul minim pe economie se duc pe chirie

Ponderea salariului minim cheltuita pe chirie variaza in Europa, de la 35 % in Franta la 56 % in Esarile de Jos. Business a examinat salariile minime si costurile medii ale chiriei in tarile UE. Datele arata ca Romania are printre cele mai mici chirii din Europa, dar 42% din veniturile romanilor care castiga salariul minim se duc pe chirie."Locuinta, apa, electricitatea si gazul" au constituit cea mai mare parte a cheltuielilor gospodariilor in UE. In 2022, aproape un sfert din toate ... citește toată știrea