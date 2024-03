Peste 400 de cazuri de rujeola in judetul Covasna de la inceputul acestui an

Numarul cazurilor de rujeola confirmate in judetul Covasna de la inceputul acestui an a trecut de 400, iar incidenta ne plaseaza in continuare pe locul 3 la nivel national, dupa judetele Brasov si Mures.Conform celor mai recente date ale Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (AICI), pana in data de 24 martie a.c., la nivel national au fost confirmate 9.695 de cazuri de rujeola in 40 de judete si ... citește toată știrea