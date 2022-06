Peste 400 de mii de puieti au fost plantati in primavara

Initiativa nationala de impadurire pe baza de voluntariat "Plantam fapte bune in Romania" a sadit 445.000 de puieti in primavara acestui an.95 de hectare, reprezentand terenuri afectate de diverse procese de degradare si aflate in proprietate publica, vor deveni, peste ani, paduri.Dupa 2 ani, munca voluntarilor a fost inlocuita cu zilieri si echipamente mecanizate. In primavara acestui an ONG-ul a combinat munca mecanizata cu cea a celor 700 de voluntari. Acestia s-au alaturat actiunilor de ... citeste toata stirea