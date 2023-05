Peste 400 de persoane au trecut pragul cladirii Palatului Czell - in prezent, sediul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) - Agentia Brasov, in doua zile. Institutia si-a deschis din nou portile, in perioada 27- 28 aprilie, pentru publicul larg iubitor de cultura si istorie bancara, cu ocazia implinirii a 143 de ani de la infiintarea institutiei. Cu acest prilej, publicul a admirat elementele de arhitectura si decoratiunile interioare ale cladirii, o expozitie de monede si bancnote numismatice, ... citeste toata stirea